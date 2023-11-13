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    Суд отказался исключить из программы реновации дом на проспекте Непокоренных

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    Городской суд Петербурга отказался исключить из программы развития застроенных территорий (РЗТ, реновации) дом № 13, корпус 3 на проспекте Непокоренных. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Заявители — жильцы дома, пытались добиться признания недействующим постановление правительства города № 1372 «О развитии застроенных территорий <...>» в части включения своего дома в перечень попадающих под реновацию домов.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории: дом на Непокоренных — не хрущевка, а «сталинка». Он имеет четыре этажа и прошел капитальный ремонт, на который потратили средства жителей. Сами обитатели дома предполагают, что здание попало в программу по ошибке, так как не подходит ни под один критерий РЗТ.

    На прошлой неделе стало известно, что жители попавших под реновацию домов, а также зданий, которым грозит снос из-за строительства высокоскоростной ж\д магистрали Москва — Петербург, моста через Неву и дороги до города-спутника Южный объединились в коалицию «Бездомный Петербург».

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