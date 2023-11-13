Ветераны Ленинградского рок-клуба поздравят с днем рождения первого директора группы «Кино»

14 ноября в клубе «Jagger» пройдет празднование дня рождения директора группы «Кино» Юрия Белишкина. Поздравлять легенду будут его товарищи по ленинградскому рок-клубу — Андрей Бурлака, Олег Гаркуша, Евгений Титов (экс «АУ»). Также на сцене выйдет группа «Виктор», с которой Белишкин сотрудничал долгие годы. Среди других гостей — один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин, рок-группа П!нКоD, Сергей Елгазин, лидер группы «Электропартизаны» Вадим Курылёв.
«Одна из немногих фигур в истории петербургского рока, которая связывает между собой профессиональную и любительскую сцены, рок-н-ролл и другие сферы шоу-бизнеса» — так написал про Юрия Владимировича известный музыкальный журналист Андрей Бурлака. Белишкин сотрудничал с Аллой Пугачевой, «Песнярами», «Землянами», но многие меломаны знают его как первого концертного директора легендарной группы «Кино».
Ведущий вечера — бессменный рок-комментатор ленинградского рок клуба — Александр Семёнов. Начало в 20.00. 16+