«За полтора года такого сильного извержения не видела». На Сицилии Этна показала огненное шоу

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии 12 ноября. К понедельнику дрожание закончилось, уровень опасности снижен с «красного» до «оранжевого», сообщает 13 ноября газета La Sicilia.
Извержение зафиксировано в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, на работу аэропорта сицилийского города Катания это не повлияло. Вулканический пепел выпал в двух городах: Мило и Джарре.
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ABS-CBN News / YouTube
Извержение началось со звуков, похожих на гром, рассказала «Газете.Ru» русскоязычная жительница Сицилии Юлия. Гулкий грохот, по её словам, продолжался всё воскресенье, а ближе к вечеру из кратера начали вылетать искры.
«Я живу прямо под ним. В 6:30 утра разбудили громкие звуки, похожие на гром. Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды», — отмечает Юлия.
Ещё утром она заметила дым из вулкана, вечером увидела яркое зарево, а «потом было довольно сильное извержение, и были видны даже искры, вылетающие из кратера».
«За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела. К 20 вечера оно начало успокаиваться, и уже начался выброс пепла», — сказала Юлия.
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Local Team / YouTube
Она добавила, что извержение Этны для местных жителей — «эстетический момент», жизнь продолжается в обычном ритме.
«Люди спокойно едут на работу. Этна извергается часто, фактически каждый день. Конечно, не так красочно, как вчера», — подчеркнула она.
Этна — самый высокий действующий вулкан Европы. В июне 2013 года его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения были ранены десять человек. В августе из-за нового извержения Этны временно закрывали аэропорт Катании.