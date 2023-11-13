«За полтора года такого сильного извержения не видела». На Сицилии Этна показала огненное шоу

Извержение зафиксировано в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, на работу аэропорта сицилийского города Катания это не повлияло. Вулканический пепел выпал в двух городах: Мило и Джарре.

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии 12 ноября. К понедельнику дрожание закончилось, уровень опасности снижен с «красного» до «оранжевого», сообщает 13 ноября газета La Sicilia .

Извержение началось со звуков, похожих на гром, рассказала «Газете.Ru» русскоязычная жительница Сицилии Юлия. Гулкий грохот, по её словам, продолжался всё воскресенье, а ближе к вечеру из кратера начали вылетать искры.



«Я живу прямо под ним. В 6:30 утра разбудили громкие звуки, похожие на гром. Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды», — отмечает Юлия.



Ещё утром она заметила дым из вулкана, вечером увидела яркое зарево, а «потом было довольно сильное извержение, и были видны даже искры, вылетающие из кратера».

