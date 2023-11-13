    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-в

    747мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.05eur98.32

    «За полтора года такого сильного извержения не видела». На Сицилии Этна показала огненное шоу

    3765
    12 комментариев

    Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии 12 ноября. К понедельнику дрожание закончилось, уровень опасности снижен с «красного» до «оранжевого», сообщает 13 ноября газета La Sicilia.

    Извержение зафиксировано в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составила около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, на работу аэропорта сицилийского города Катания это не повлияло. Вулканический пепел выпал в двух городах: Мило и Джарре.

    Автор:
    ABS-CBN News     / YouTube

    Извержение началось со звуков, похожих на гром, рассказала «Газете.Ru» русскоязычная жительница Сицилии Юлия. Гулкий грохот, по её словам, продолжался всё воскресенье, а ближе к вечеру из кратера начали вылетать искры.

    «Я живу прямо под ним. В 6:30 утра разбудили громкие звуки, похожие на гром. Я удивилась, думала, кто-то пускает петарды», — отмечает Юлия.

    Ещё утром она заметила дым из вулкана, вечером увидела яркое зарево, а «потом было довольно сильное извержение, и были видны даже искры, вылетающие из кратера».

    «За полтора года жизни тут я такого сильного извержения не видела. К 20 вечера оно начало успокаиваться, и уже начался выброс пепла», — сказала Юлия.

    Автор:
    Local Team     / YouTube

    Она добавила, что извержение Этны для местных жителей — «эстетический момент», жизнь продолжается в обычном ритме.

    «Люди спокойно едут на работу. Этна извергается часто, фактически каждый день. Конечно, не так красочно, как вчера», — подчеркнула она.

    Этна — самый высокий действующий вулкан Европы. В июне 2013 года его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения были ранены десять человек. В августе из-за нового извержения Этны временно закрывали аэропорт Катании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВулканыИзвержение вулканаИталия
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость13 Ноя 2023 в 13:02
    Мафия заметает следы
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close