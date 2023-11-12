Петербурженка рассказала, как прятались от льва под Римом

Побег льва из мобильного цирка в пригороде Рима застал петербурженку Кристину, теперь жительницу Ладисполи, дома. Она рассказала «Фонтанке», как следила за полицейской операцией по поимке животного.
Как сообщила Кристина 12 ноября, она узнала о побеге льва из официального аккаунта города в социальных сетях. Девушка сама не выходила на улицу, как и те, кто боялся, а вот ее молодой человек ездил в магазин и видел ряды полицейских и кружащий над городом вертолет.
«Никто не прятался, просто на улицу особо не выходили, хотя были и любопытные, кто выходил «поискать» льва. Так как он цирковой, он был не агрессивный, просто гулял. Не убежал в лес, а ходил под фонарями, по живым улицам», — объяснила Кристина.
По её словам, льва не искали 7 часов, а именно ловили, потому что не хотели нанести вред.
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«Он здоровый, ухоженный, и самое главное дрессированный, а не из саванны. Полиция всегда знала, где он, и шла за ним, а не искала, потому что город небольшой», — рассказала она.
Кристина отметила, что сама не любит цирки с животными. Как, видимо, и мэр города, который после инцидента призвал обратить внимание на эксплуатацию животных.
«Фонтанка» рассказывала, как искали льва, и позже мэр Ладисполи заявил, что не давал разрешение на присутствие в городе цирка со львами.