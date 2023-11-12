Петербурженка рассказала, как прятались от льва под Римом

Побег льва из мобильного цирка в пригороде Рима застал петербурженку Кристину, теперь жительницу Ладисполи, дома. Она рассказала «Фонтанке», как следила за полицейской операцией по поимке животного.



Как сообщила Кристина 12 ноября, она узнала о побеге льва из официального аккаунта города в социальных сетях. Девушка сама не выходила на улицу, как и те, кто боялся, а вот ее молодой человек ездил в магазин и видел ряды полицейских и кружащий над городом вертолет.

«Никто не прятался, просто на улицу особо не выходили, хотя были и любопытные, кто выходил «поискать» льва. Так как он цирковой, он был не агрессивный, просто гулял. Не убежал в лес, а ходил под фонарями, по живым улицам», — объяснила Кристина.