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    Лев сбежал из цирка недалеко от Рима и почти 7 часов гулял на свободе

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    Жители итальянского приморского городка Ладисполи, что в 40 километрах от Рима, на протяжении 7 часов не могли спокойно передвигаться по улицам. Причиной стал лев, сбежавший из цирка. Поймали его лишь в ночь на 12 ноября.

    Инцидент произошел накануне, когда мэр Ладисполи Алессандро Грандо был вынужден предупредить жителей о подстерегающей опасности, сообщает издание wantedinrome.com. Он призвал не покидать дома, пока сотрудники правоохранительных органов пытаются поймать беглеца.

    К поискам были привлечены сотрудники полиции, пожарные и волонтеры. В воздух подняли вертолет с инфракрасной камерой ночного видения.

    Искали животное около 7 часов. В результате льва удалось усыпить и передать сотрудникам цирка.

    Позже мэр Ладисполи заявил, что не давал разрешение на присутствие в городе цирка со львами. Как передает Sky News, Грандо отметил, однако, что не в его полномочиях остановить пребывание цирка в городе.

    В соцсетях он добавил: «Я надеюсь, что этот эпизод сможет пробудить у кого-то совесть и что мы сможем наконец положить конец эксплуатации животных в цирках».

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    ЖивотныеЛевЦиркИталияСбежавшие животные
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