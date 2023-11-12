Лев сбежал из цирка недалеко от Рима и почти 7 часов гулял на свободе

Жители итальянского приморского городка Ладисполи, что в 40 километрах от Рима, на протяжении 7 часов не могли спокойно передвигаться по улицам. Причиной стал лев, сбежавший из цирка. Поймали его лишь в ночь на 12 ноября.
Инцидент произошел накануне, когда мэр Ладисполи Алессандро Грандо был вынужден предупредить жителей о подстерегающей опасности, сообщает издание wantedinrome.com. Он призвал не покидать дома, пока сотрудники правоохранительных органов пытаются поймать беглеца.
К поискам были привлечены сотрудники полиции, пожарные и волонтеры. В воздух подняли вертолет с инфракрасной камерой ночного видения.
Искали животное около 7 часов. В результате льва удалось усыпить и передать сотрудникам цирка.
Позже мэр Ладисполи заявил, что не давал разрешение на присутствие в городе цирка со львами. Как передает Sky News, Грандо отметил, однако, что не в его полномочиях остановить пребывание цирка в городе.
В соцсетях он добавил: «Я надеюсь, что этот эпизод сможет пробудить у кого-то совесть и что мы сможем наконец положить конец эксплуатации животных в цирках».