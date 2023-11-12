Лев сбежал из цирка недалеко от Рима и почти 7 часов гулял на свободе

Жители итальянского приморского городка Ладисполи, что в 40 километрах от Рима, на протяжении 7 часов не могли спокойно передвигаться по улицам. Причиной стал лев, сбежавший из цирка. Поймали его лишь в ночь на 12 ноября.



Инцидент произошел накануне, когда мэр Ладисполи Алессандро Грандо был вынужден предупредить жителей о подстерегающей опасности, сообщает издание wantedinrome.com. Он призвал не покидать дома, пока сотрудники правоохранительных органов пытаются поймать беглеца.



К поискам были привлечены сотрудники полиции, пожарные и волонтеры. В воздух подняли вертолет с инфракрасной камерой ночного видения.

