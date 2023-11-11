На севере Петербурга организован массовый шиномонтаж. Проблема в асфальте и рельсах

Минимум с десяток водителей вечером 10 ноября были вынуждены заниматься внеплановым шиномонтажом. Все они встали на обочине на проспекте Энгельса.



На скопление автомобилей в районе пересечения проспекта Энгельса с Ланским шоссе обратил внимание корреспондент «Фонтанки». После 11 вечера на обочине по направлению движения к Светлановской площади стояли 8 автомобилей, о проблеме с колесами корреспонденту рассказала водитель такси.

Когда журналист примерно через два часа ехал по этой же дороге обратно, на обочине стояли четыре машины на одной стороне, и еще одна на противоположной.