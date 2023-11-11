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    На севере Петербурга организован массовый шиномонтаж. Проблема в асфальте и рельсах

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    4 комментария

    Минимум с десяток водителей вечером 10 ноября были вынуждены заниматься внеплановым шиномонтажом. Все они встали на обочине на проспекте Энгельса.

    На скопление автомобилей в районе пересечения проспекта Энгельса с Ланским шоссе обратил внимание корреспондент «Фонтанки». После 11 вечера на обочине по направлению движения к Светлановской площади стояли 8 автомобилей, о проблеме с колесами корреспонденту рассказала водитель такси.

    Когда журналист примерно через два часа ехал по этой же дороге обратно, на обочине стояли четыре машины на одной стороне, и еще одна на противоположной.

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    Один из водителей рассказал, что автомобиль подпрыгнул практически посреди перекрестка на трамвайных путях, итогом стали сразу два пробитых колеса. Асфальт в этой точке тоже оставляет желать лучшего. Водитель заявил об остром рельсе.

    Фото: Яндекс.Карты
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    В одном из автомобилей за рулем оказалась женщина. К ней приехали на помощь мужчины и, взяв дело в свои руки, вручили даме бутылку вина.

    Фото: Яндекс.Карты

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    Пробиты колеса
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    Комментарии 4

    Гость11 Ноя 2023 в 01:40
    зачем нам мариуполь?
    +0−1
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