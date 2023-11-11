Правило пяти секунд. Японские ученые рассказали, как не подхватить вирус в общественных местах

Ученые выяснили, что для заражения коронавирусной инфекцией пяти секунд общения с заболевшим вполне достаточно Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Японские ученые в ходе исследований механизмов заражения COVID-19 провели эксперимент и выяснили, как не заболеть коронавирусом, если приходится контактировать с другими людьми. Поможет правило пяти секунд. Что это такое и как его применять, рассказывает «Доктор Питер».



Когда риски максимальны Исследовательская группа из Университета Цукуба в Японии изучила риск заражения ковидом на основе изменений в количестве аэрозольных частиц. Аэрозольный (воздушно-капельный) — основной путь заражения для COVID-19.



Опыты проводились на манекенах и только в закрытых помещениях. Исследователи визуализировали и измеряли поток аэрозольных частиц, которые образуются при выдохе во время личных встреч с другим человеком и в ситуации, когда надо пройти мимо группы людей.

Оказалось, что для заражения коронавирусной инфекцией пяти секунд общения с заболевшим вполне достаточно.

— При личном общении и во время движения риск заражения COVID-19 достигает максимума в течение пяти секунд, причем независимо от того, адекватна или недостаточна вентиляция в помещении, — делают выводы ученые.

Простой способ Кроме того, что необходимо носить защитную медицинскую маску, попадая в людные места во время разгара эпидемии или подъема заболеваемости, ученые предлагают еще один способ не заразиться ковидом — задержать дыхание, если находитесь рядом или проходите мимо оживленно говорящих людей. Если среди них будет инфицированный COVID-19, это значительно снизит риски заражения.

Применимо к ковиду Вирус SARS‑CoV‑2 в основном распространяется через более крупные капли из дыхательных путей, выделяемые инфицированными людьми при кашле, чихании или разговоре. В исследовании изучались микрочастицы в среднем размером 10 мкм — это средний размер капель. — Крупные капли диаметром 100 мкм и более падают на землю в течение 3–5 секунд, но те, что не превышают этого размера, остаются в воздухе несколько минут, а еще более мелкие, диаметром менее 5 мкм, могут сохраняться в течение нескольких часов, — объясняют ученые.



— Есть еще такое понятие, как заражающая, инфицирующая доза вируса, — комментирует исследование ученых клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностики Валерия Газина. — Для ковида она минимальна. То есть для заражения достаточно небольшого количества вируса. Это в случае, если у человека не включается иммунный ответ. В группе риска люди, ранее не встречавшиеся с этим вирусом, непривитые. У них более высокая вероятность заразиться.



К слову, у гриппа тоже заражающая доза мала, а вот у различных вирусов простуды она должна быть больше, чтобы поразить организм, уточняет бактериолог.



Когда человек перестает быть заразным и может выйти на работу? Здесь всё индивидуально и зависит от того, чем именно вы заболели: в одном случае человек может переносить инфекцию в течение нескольких недель, в другом — всего пару дней.



— У разных возбудителей разный латентный период, но в среднем человек может быть заразным от одной недели до десяти дней, — рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

В этой ситуации тоже лучше положиться на мнение лечащего врача. На приеме стоит уточнить у него, можно ли выходить в общественное место или же это может быть опасным для окружающих.



— Существует около полутора тысяч различных инфекционных заболеваний подобного рода. У каждого из них свои особенности, поэтому ни ставить себе диагнозы, ни самостоятельно снимать их с себя нельзя, — отметил Малышев. — Нет никакого правила, по которому можно решать, выходить на работу или нет, — этим должен заниматься специалист.