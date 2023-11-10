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    Министр просвещения РФ Кравцов привез в Чечню исправленный учебник истории

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    В Чеченскую Республику "с рабочим визитом прибыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов", сообщил 10 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

    "Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

    Напомним, скандал вокруг нового учебника разразился в конце сентября, "Фонтанка" писала об этом. Содержание главы о репрессированных народах в СССР многие в Чеченской республике сочли оскорбительным.

    В спорном фрагменте упоминались «факты сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей» и рассказывалось о государственном решении о «коллективном наказании» народов.

    Глава парламента Чечни Магомед Даудов тогда сообщил, что "довëл позицию" и до автора учебника Владимира Мединского, который "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести еë в порядок». Для этого создали специальную группу.

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    ЧечняКадыровСергей Кравцов
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    Комментарии 15

    Гость10 Ноя 2023 в 22:54
    Бамбарабия ! Кергуду !
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