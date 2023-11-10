Министр просвещения РФ Кравцов привез в Чечню исправленный учебник истории

В Чеченскую Республику "с рабочим визитом прибыл министр просвещения РФ Сергей Кравцов", сообщил 10 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.



Напомним, скандал вокруг нового учебника разразился в конце сентября, "Фонтанка" писала об этом. Содержание главы о репрессированных народах в СССР многие в Чеченской республике сочли оскорбительным.