«Жизнь налаживается». Аяз Шабутдинов рассказал, как его кормили сокамерники

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов рассказал, как проводит свои дни в СИЗО. Предприниматель представляет, что находится в хостеле. Еще сокамерники в первое время помогали ему с едой. Слова арестованного Шабутдинова в пятницу, 10 ноября, опубликовал его адвокат Никита Апаликов в своем Telegram-канале.
«Держусь. Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально», — рассказал Аяз.
По его словам, с ним в СИЗО находятся интересные люди, например председатель правления некой крупной компании. В камере бизнес-коуч занимается спортом и много читает. «Пока не было передач, сокамерники помогали с едой и всем необходимым. Сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок», — добавил блогер.
Еще Аяз Шабутдинов рассказал, что сегодня впервые за неделю сходил в душ. «Так что жизнь налаживается!» — подытожил бизнес-коуч.
Шабутдинова задержали 3 ноября. По версии следствия, он вместе с коллегами «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам», что не соответствовало действительности. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».
Вскоре Таганский суд Москвы арестовал бизнес-коуча до 16 декабря. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет колонии.