«Жизнь налаживается». Аяз Шабутдинов рассказал, как его кормили сокамерники

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов рассказал, как проводит свои дни в СИЗО. Предприниматель представляет, что находится в хостеле. Еще сокамерники в первое время помогали ему с едой. Слова арестованного Шабутдинова в пятницу, 10 ноября, опубликовал его адвокат Никита Апаликов в своем Telegram-канале.

«Держусь. Когда-то я начинал с открытия хостелов. Так что представляю, что я в хостеле. Сейчас нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеен по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально», — рассказал Аяз.