Добровольцам в зоне спецоперации придумали поводы для наказания: новости СВО за 10 ноября

Добровольцев будут наказывать также за дезертирство, утрату или порчу имущества и добровольную сдачу в плен Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 ноября.



В Кремле рассказали, как осуждённые могут получить помилование в России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о том, каким образом можно получить помилование в России. По его словам, есть два способа: либо признание вины осужденным и последующие процедуры, либо «искупление кровью» в штурмовых бригадах. Речь об этом зашла после вопроса журналистов о помиловании президентом бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса. Его ранее приговорили к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.



— Есть <...> путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, — заявил Песков. О том, что указ президента о помиловании Канюса подлинный, несколько дней назад подтвердил отец убитой девушки Евгений Пехтелев. Согласно ответу прокуратуры, который получил отец, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, освободив таким образом от наказания и сняв судимость от июля 2022 года. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказание не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры, органам ФСИН неизвестно.



История гибели Веры Пехтелевой в январе 2020 года заставила вздрогнуть всю страну. Бывший ухажер девушки, с которым она захотела прервать отношения, убивал ее несколько часов подряд, а полиция не реагировала на вызовы соседей. Когда стражи порядка всё же прибыли на место, Вера уже была мертва. Историю дела, о котором говорила вся Россия, рассказали корреспонденты NGS42.RU.



Добровольцам в зоне спецоперации придумали поводы для наказания Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность добровольцев за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий. Документ опубликован в электронной базе палаты. Авторами инициативы, в частности, являются: председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также заместители Дмитрий Саблин и Юрий Швыткин, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас не установлена уголовная ответственность для добровольцев за отказ от выполнения задач в условиях боевых действий, дезертирство, утрату или порчу вооружения и военного имущества, за нарушение правил обращения с оружием и особо опасными предметами, а также за добровольную сдачу в плен. Новый законопроект предлагает ввести ответственность за все эти нарушения. При этом, как отмечается в пояснительной записке, добровольцев привлекают для выполнения отдельных задач в период мобилизации и военного положения, в военное время, при вооруженных конфликтах, при проведении контртеррористических операций и при использовании армии за пределами страны. В связи с этим предполагается наказывать добровольцев за преступления, ответственность за которые наступает в указанные периоды.

В то же время проектом закона вносятся взаимосвязанные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие процессуальный порядок привлечения добровольцев к уголовной ответственности. Путин посетил военный штаб в Ростове-на-Дону После визита в Казахстан президент прилетел в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа. Об этом сообщается на сайте Кремля.



— Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении пресс-службы президента

Путина во время посещения штаба сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники. Бурятскую журналистку заочно приговорили к колонии за фейки о российской армии Журналистку и соучредителя фонда «Свободная Бурятия»* Александру Гармажапову** признали виновной в распространении фейков о действиях российской армии. По данным следствия, журналистка в 2022 году опубликовала на YouTube-канале фонда интервью украинскому изданию, в котором она рассказывала о военнослужащих из Бурятии, Тувы и других регионов, подавших заявления о расторжении контракта. По ее словам, военных против их воли удерживали на территории ЛНР. Генштаб России назвал эту информацию не соответствующей действительности. С 2016 года Гармажапова** живет за пределами России. * Признан в РФ иностранным агентом в 2023 году, нежелательная организация (цитирование и ссылки запрещены).

** Признана в России физлицом-иностранным агентом в 2022 году. В Москве вынесли первый приговор по делу об убийстве Дарьи Дугиной Суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, который помог организаторам теракта против журналистки Дарьи Дугиной получить ее личные данные. На скамье подсудимых вместе с Рыбиным был второй фигурант — Даниил Чоудхури, он занимался пробивкой данных. В судебном процессе в качестве потерпевшего принимал участие отец погибшей — консервативный философ Александр Дугин. Суд и следствие установили, что с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации. Рыбин, находясь в должности инспектора ГИБДД, имел доступ к базе данных. Впоследствии он получил сведения о личной жизни Дугиной и продал их за 3350 рублей Чоудхури, который отправил их организаторам преступления.



Рыбин приговорен к 4 годам колонии общего режима. Чоудхури получил год колонии, его взяли под стражу в зале суда. Дарья Дугина погибла в августе 2022 года. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Ярославну отправили в колонию за попытку поджога пункта помощи мобилизованным Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Ярославской области Валерию Зотову к шести годам в колонии общего режима за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным под Ярославлем. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. В феврале Зотову задержали сотрудники полиции и УФСБ по региону. Она пыталась поджечь с помощью зажигательной смеси пункт помощи мобилизованным гражданам в поселке Карабиха. В ходе расследования выяснилось, что девушка действовала по заданию военнослужащего Вооруженных сил Украины, чтобы дестабилизировать работу органов власти.

Вина Зотовой была полностью доказана. Приговор суда вступил в законную силу.

Binance прекращает обслуживать рублёвые депозиты Криптовалютная биржа Binance прекращает обслуживание депозитов в рублях, пользователи могут вывести свои активы до 31 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении финансовой организации.

— Следуя [плану] по уходу из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года, — отмечается в документе.

Компания также указывает, что пользователи — держатели счетов в российских рублях могут свободно и без комиссии перевести свои средства на платформу CommEX. Кроме того, они могут вывести рубли через фиатных партнеров Binance, а также конвертировать их в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.



В марте 2023 года Binance запретила россиянам покупать и продавать доллары и евро через свой сервис. Представитель биржи заявил, что причиной ограничений стал десятый пакет санкций ЕС против России. В конце сентября Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. Обе организации согласовали процесс организованной и последовательной миграции пользователей и принимают все необходимые меры для информирования клиентов о процедуре переноса их активов на платформу CommEX, утверждают представители биржи.