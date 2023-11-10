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    Путин заехал в штаб Южного военного округа посмотреть на технику и послушать доклады об СВО

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    Президент РФ Владимир Путин после визита в Астану прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Начальник Генштаба Минобороны Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу встретили и сопровождали его, сообщается 10 ноября на сайте Кремля.

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    «Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

    В предыдущий раз Путин посещал штаб ЮВО в конце октября, возвращаясь из Перми.

    В Астану российский лидер прибыл утром 9 ноября, была запланирована обширная программа. «Мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», — заявил Путин, имея в виду Россию и Казахстан.

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    Гость10 Ноя 2023 в 11:59
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