Путин заехал в штаб Южного военного округа посмотреть на технику и послушать доклады об СВО

Президент РФ Владимир Путин после визита в Астану прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Начальник Генштаба Минобороны Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу встретили и сопровождали его, сообщается 10 ноября на сайте Кремля.
«Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
В предыдущий раз Путин посещал штаб ЮВО в конце октября, возвращаясь из Перми.
В Астану российский лидер прибыл утром 9 ноября, была запланирована обширная программа. «Мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники», — заявил Путин, имея в виду Россию и Казахстан.