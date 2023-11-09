Колокольцев наградил петербургского инспектора ДПС за спасение утопающего

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта Константина Митрохина из Петербурга ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Инспектор 1-го взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Центральному району в марте спас утопающего. Мужчина провалился под лёд Невы напротив Эрмитажа. «Фонтанка» писала об этом случае.
Владимир Колокольцев на церемонии награждения отметил, что «сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским — это призвание».
МВД России
Глава МВД России подчеркнул, что люди, способные на подвиг, обладают особым нравственным стержнем, а работа сотрудников правопорядка всегда сопряжена с риском.
МВД России
Глава МВД подчеркнул, что в сложных условиях инспектор ДПС не просто руководствовался должностной инструкцией, а следовал благородному душевному порыву, грамотно применил свои знания и опыт, проявил неравнодушие и самоотверженность. «Мы гордимся вами», — отметил Колокольцев.