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    Колокольцев наградил петербургского инспектора ДПС за спасение утопающего

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    Фото: МВД России
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    Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил старшего лейтенанта Константина Митрохина из Петербурга ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Инспектор 1-го взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Центральному району в марте спас утопающего. Мужчина провалился под лёд Невы напротив Эрмитажа. «Фонтанка» писала об этом случае.

    Владимир Колокольцев на церемонии награждения отметил, что «сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Тех, кто своими мужественными поступками в очередной раз доказал: быть полицейским — это призвание».

    МВД России

    Глава МВД России подчеркнул, что люди, способные на подвиг, обладают особым нравственным стержнем, а работа сотрудников правопорядка всегда сопряжена с риском.

    МВД России

    Глава МВД подчеркнул, что в сложных условиях инспектор ДПС не просто руководствовался должностной инструкцией, а следовал благородному душевному порыву, грамотно применил свои знания и опыт, проявил неравнодушие и самоотверженность. «Мы гордимся вами», — отметил Колокольцев.

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    Фото: МВД России

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