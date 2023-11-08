Депутаты смогут вносить предложения в госпрограммы Петербурга

Документ на рассмотрение парламента внесли представители всех шести фракций Заксобрания: Михаил Амосов («Справедливая Россия — За правду!»), Борис Вишневский («Яблоко»), Ирина Иванова (КПРФ), Павел Иткин (ЛДПР), Дмитрий Панов («Новые люди») и Денис Четырбок («Единая Россия»).

Депутаты петербургского Заксобрания смогут вносить свои замечания при формировании Смольным городских госпрограмм, таких как обеспечение жителей доступным жильем или благоустройство. Соответствующий законопроект парламент 8 ноября принял в первом чтении единогласно.

«Речь идет о корректировке двух наших действующих законов — о бюджетном процессе и о стратегическом планировании в Санкт-Петербурге», — рассказал Денис Четырбок. Он пояснил, что инициатива позволит парламенту реализовать полномочия депутатов определять порядок рассмотрения государственных программ города.

«Мы предлагаем механизм, в соответствии с которым проекты уже новых государственных программ начиная с 1 января 2024 года предварительно будут поступать в Законодательное собрание и будут рассматриваться на заседании бюджетно-финансового комитета для формирования своих предложений и замечаний», — пояснил Четырбок.

Срок, который отводится на это депутатам, — 20 дней, если парламент не успеет подать свои замечания, программа считается согласованной.

Сейчас в Петербурге действуют 17 госпрограмм, их полный список приведен на сайте Смольного. В их числе, например, развитие образования, здравоохранения, культуры, социальная поддержка граждан, развитие транспортной системы, комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения и другие.



Один из соавторов, Борис Вишневский, предложил также дать депутатам право вносить предложения и в действующие программы.

