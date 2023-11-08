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    В закон вписывают ежегодные выплаты ветеранам и блокадникам ко дню Победы

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    С 2024 года ветераны и блокадники, а также дети войны в Петербурге будут получать ко Дню Победы выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект губернатора Законодательное собрание 8 ноября приняло в первом чтении.

    «Мы с чувством глубокого уважения к героизму и самоотверженности ветеранов и тех граждан, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой страны в период Отечественной войны, проектом закона предлагаем начиная с 1 января 24 года в Социальном кодексе установить ежегодные денежные выплаты от 5 до 10 тысяч отдельным категориям граждан ко дню Победы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», — рассказал представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.

    Сухенко добавил, что на это в 2024 году потребуется 1 млрд 437 млн для выплат 229,8 тысячам человек, в 2025 году — 1 млрд 354 млн для 217,6 тысяч получателей, а в 2026 году — 1 млрд 276 млн для 206 тысяч человек.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратил внимание, что выплата, согласно проекту закона, не будет распространяться на тех, кто на постоянной основе проживает за пределами РФ. Депутат поинтересовался, нельзя ли отменить это ограничение

    Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова, присутствующая на заседании, пояснила, что в данном случае речь идет именно о региональной выплате, напомнила, что схожая мера поддержки должна быть принята на федеральном уровне, и выразила надежду, что она будет включать и тех, кто проживает за границей.

    Ранее выплаты выделялись постановлением правительства города, «Фонтанка» подробно рассказывала об этих изменениях.

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    ДЕД08 Ноя 2023 в 10:54
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