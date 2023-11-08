В закон вписывают ежегодные выплаты ветеранам и блокадникам ко дню Победы

С 2024 года ветераны и блокадники, а также дети войны в Петербурге будут получать ко Дню Победы выплаты от 5 до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект губернатора Законодательное собрание 8 ноября приняло в первом чтении.



«Мы с чувством глубокого уважения к героизму и самоотверженности ветеранов и тех граждан, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой страны в период Отечественной войны, проектом закона предлагаем начиная с 1 января 24 года в Социальном кодексе установить ежегодные денежные выплаты от 5 до 10 тысяч отдельным категориям граждан ко дню Победы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», — рассказал представитель Смольного в парламенте Константин Сухенко, презентуя законопроект.

