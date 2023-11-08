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    Пятнадцать тысяч мигрантов-нелегалов выдворили из России

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    5 комментариев

    МВД, ФСБ и Росфинмониториг подвели итоги глобальной совместной операции «Нелегал-2023», сообщила 7 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Операция проходила в два этапа — по неделе в июне и в октябре. В сообщении МВД подчеркивается, что работа шла «во взаимодействии с компетентными органами государств–членов ОДКБ».

    В итоге выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе — более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ.

    «Возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств<…> незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы», — уточнила Волк.

    Около 15 тысяч мигрантов выдворены либо депортированы за пределы России.

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    Комментарии 5

    Гость08 Ноя 2023 в 00:21
    росфильмониторинг?
    +0−0
    Гость08 Ноя 2023 в 00:19
    Всего-то😕
    +1−0
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