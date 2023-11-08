Пятнадцать тысяч мигрантов-нелегалов выдворили из России

МВД, ФСБ и Росфинмониториг подвели итоги глобальной совместной операции «Нелегал-2023», сообщила 7 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Операция проходила в два этапа — по неделе в июне и в октябре. В сообщении МВД подчеркивается, что работа шла «во взаимодействии с компетентными органами государств–членов ОДКБ».



В итоге выявлено порядка 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе — более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ.



«Возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств<…> незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы», — уточнила Волк.

