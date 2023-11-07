«Только хлопушки и бенгальские огни». В Белгородской области снова ввели запрет на новогоднюю пиротехнику

В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники, такое решение принял 7 ноября местный Оперативный штаб. Встретить Новый год «с огоньком» у белгородцев не выйдет — ограничение действует до 26 января 2024 года.



На территории области запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Можно только хлопушки и бенгальские огни. Потенциальных нарушителей областное правительство предупреждает: «В период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах».

