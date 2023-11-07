«Только хлопушки и бенгальские огни». В Белгородской области снова ввели запрет на новогоднюю пиротехнику

В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники, такое решение принял 7 ноября местный Оперативный штаб. Встретить Новый год «с огоньком» у белгородцев не выйдет — ограничение действует до 26 января 2024 года.
На территории области запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Можно только хлопушки и бенгальские огни. Потенциальных нарушителей областное правительство предупреждает: «В период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах».
Подобные ограничения на продажу и применение пиротехники в Белгородской области уже вводили в декабре 2022 года. Позже их продлили до 15 сентября 2023 года.
Напомним, в последние несколько месяцев Белгородская область почти ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны Украины. И почти каждую ночь — налетам беспилотников. Взрывы уже давно ассоциируются у местных жителей не с праздничным салютом, а с угрозой «прилета» снарядов и ракет РСЗО, а также с работой ПВО.