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    «Только хлопушки и бенгальские огни». В Белгородской области снова ввели запрет на новогоднюю пиротехнику

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    5 комментариев

    В Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники, такое решение принял 7 ноября местный Оперативный штаб. Встретить Новый год «с огоньком» у белгородцев не выйдет — ограничение действует до 26 января 2024 года.

    На территории области запрещена продажа петард, фейерверков, салютов. Можно только хлопушки и бенгальские огни. Потенциальных нарушителей областное правительство предупреждает: «В период новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению правопорядка в общественных местах».

    Подобные ограничения на продажу и применение пиротехники в Белгородской области уже вводили в декабре 2022 года. Позже их продлили до 15 сентября 2023 года.

    Напомним, в последние несколько месяцев Белгородская область почти ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны Украины. И почти каждую ночь — налетам беспилотников. Взрывы уже давно ассоциируются у местных жителей не с праздничным салютом, а с угрозой «прилета» снарядов и ракет РСЗО, а также с работой ПВО.

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    Белгородская область
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    Комментарии 5

    Гость07 Ноя 2023 в 20:41
    Он как анимэ - вечен .
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