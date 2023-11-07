Огонь охватил 22 000 кв. м в ТЦ в Улан-Удэ, крыша обрушилась. Вызвали даже тех пожарных, у которых был выходной

Крупный пожар в торговом центре уже несколько часов тушат в Улан-Удэ, столице Бурятии, 7 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно вышли на улицу шесть человек.



Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





Как сообщает республиканское ГУ МЧС, в четвёртом часу поступила информация о возгорании автопокрышек и мусорного бака на территории ТЦ. Прибыв на место, пожарные зафиксировали «интенсивное горение стены с переходом огня на кровлю здания». Они вскрыли металлоконструкции и поняли, что также горит кровля — по всей площади кровли. Пожару был присвоен четвертый повышенный ранг.



МЧС России

Общая площадь возгорания, по предварительным данным, превышает 22 тысячи квадратных метров. На пожар направили не только дежурные наряды МЧС, но и тех, у кого сегодня был выходной. В общей сложности к тушению привлечены 164 человека, 48 единиц техники, в том числе от МЧС России 129 человек личного состава и 34 единицы техники. Задействованы семь подъёмных механизмов, две водовозки, пожарные гидранты, пожарная насосная станция совместно с рукавным автомобилем. Усиленной пожарно-спасательной группировкой подано 18 стволов. Общая протяженность магистральных линий с реки Уда составляет более 1 500 метров. Работать сложно, признаётся замначальника ГУ Андрей Боркин.



«Большая пожарная нагрузка, порывы ветра и конструктивные особенности здания способствовали быстрому скрытому распространению горения. В результате большой температуры произошло частичное обрушение кровли здания, — рассказал Боркин.

В 4:33 МЧС проинформировало о локализации пожара, в 8:03 — о ликвидации открытого горения.

«В настоящее время продолжаются работы по тушению и разбору сгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала», — отмечают в бурятском ГУ МЧС.



В здании ТЦ «Гвоздь» находятся более 85 торговых точек, большая часть из них — мебельные компании. В прилегающем к нему административном здании расположены 45 организаций, пишет Baikal Daily. Пpeдпpинимaтeли и coтpyдники ТЦ утром пpocнyлиcь и узнали, чтo ocтaлиcь бeз paбoты и cpeдcтв к cyщecтвoвaнию. У многих сгорели тoвapы, oбopyдoвaниe, машины, сообщает Arigus.tv.

