Трое детей попали в больницы Петербурга, испытав на себе ток, кипяток и силу притяжения

За шесть часов понедельника в Петербурге в больницы попали трое детей, которые забыли, чему их учили родители.



Трехлетнего мальчика привезли в городскую детскую больницу № 1 накануне около четырех дня из квартиры на улице Крупской, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. У пациента диагностировали серьезные ожоги груди, живота и левой руки. По предварительной информации, мальчик опрокинул на себя емкость с кипятком. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию.



В ту же больницу ближе к вечеру привезли еще одного трехлетнего мальчика из квартиры на улице Освобождения. По предварительной информации, ребенок получил электротравму, засунув провод в розетку. Его состояние медики оценили как средней тяжести.

