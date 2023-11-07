Трое детей попали в больницы Петербурга, испытав на себе ток, кипяток и силу притяжения

За шесть часов понедельника в Петербурге в больницы попали трое детей, которые забыли, чему их учили родители.
Трехлетнего мальчика привезли в городскую детскую больницу № 1 накануне около четырех дня из квартиры на улице Крупской, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 ноября. У пациента диагностировали серьезные ожоги груди, живота и левой руки. По предварительной информации, мальчик опрокинул на себя емкость с кипятком. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию.
В ту же больницу ближе к вечеру привезли еще одного трехлетнего мальчика из квартиры на улице Освобождения. По предварительной информации, ребенок получил электротравму, засунув провод в розетку. Его состояние медики оценили как средней тяжести.
В девять вечера в детскую больницу № 19 привезли семилетнюю девочку. Пациентку привезли от магазина на Красносельском шоссе. На нее, по предварительной информации, упала тележка с коробками во время разгрузки товара. Груз повредил девочке ногу. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.