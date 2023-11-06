Кадыров показал, как бывшие вагнеровцы тренируются в «Ахмате»: новости СВО за 6 ноября

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в состав спецназа «Ахмат» зачислены более 170 бойцов из ЧВК «Вагнер» Фото: Kadyrov_95 / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 ноября.

ЧВК «Вагнер» и «Ахмат» Боевое слаживание проходят бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». Кадры подготовки опубликовал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения, — написал он, добавив, что бывшие вагнеровцы «имеют прекрасный опыт и зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины».

Атаки БПЛА В Воронежской области военные обнаружили и обезвредили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. — Никто не пострадал, разрушений на земле нет. Ситуацию в Воронежской области держу под контролем, — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Внешняя политика Более 100 компаний Великобритании признались в нарушении санкций против России. А точнее, по состоянию на 17 мая 127 британских компаний добровольно сообщили об этом правительству. Об этом пишет Financial Times.

Для тех, кто сотрудничает со следствием, британские власти снижают штрафы. Собеседник издания подчеркнул, что власти не пытаются «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимают во внимание разные смягчающие факторы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не может рассчитывать только на поддержку США, так что активно инвестирует в собственное производство оружия.

— Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику, — сказал Кулеба в интервью Die Welt. При этом Кулеба подчеркнул, что европейская поддержка всё еще есть и ее часто недооценивают.