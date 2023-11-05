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    В Выборгском районе на глазах у пожилой хозяйки переехали собаку

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    Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ/ Питер новостной

    Водитель белого «Мерседеса» насмерть сбил домашнюю собаку в Выборгском районе Петербурга. Видео инцидента на улице Кустодиева, дом 2, появилось в городских пабликах утром 5 ноября.

    Судя по всему, пожилая хозяйка выгуливала любимца во дворе, внезапно его сбила иномарка. Водитель вышел из машины, осмотрел собаку и сел обратно. Можно расслышать, как женщина говорит мужчине, что виновата сама и его не винит, а тот пытается ее утешить. По пути в ответ на обвинения двух других пожилых женщин он заявил, что он ехал «потихоничку»

    Хозяйка собаки осталась плакать на дороге над погибшим питомцем.

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    Комментарии 35

    Гость05 Ноя 2023 в 23:03
    Скорость во дворе 5км/ч.
    +0−3
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