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    «Как спущенная такая реакция». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе?

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    Беспорядки в Махачкале — «инспирированная провокация» и дело рук «украинских фейкометов», а участники погрома — это «еще не весь Дагестан», единогласно решили ведущие федеральных каналов.

    Прийти к консенсусу помешал лишь один вопрос: был ли антисемитизм в России? Пока одни уверяли, что «евреем в России безопаснее быть, чем в Израиле», а «мультинациональный народ России веками живет в мире и согласии», другие сомневались и уверяли в наличии почвы, ведь без нее «невозможно было бы и это поднять».

    Детали и мнения — в новом выпуске «Коробки передач».

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