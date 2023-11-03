«Как спущенная такая реакция». Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе?

Беспорядки в Махачкале — «инспирированная провокация» и дело рук «украинских фейкометов», а участники погрома — это «еще не весь Дагестан», единогласно решили ведущие федеральных каналов.

Прийти к консенсусу помешал лишь один вопрос: был ли антисемитизм в России? Пока одни уверяли, что «евреем в России безопаснее быть, чем в Израиле», а «мультинациональный народ России веками живет в мире и согласии», другие сомневались и уверяли в наличии почвы, ведь без нее «невозможно было бы и это поднять».

