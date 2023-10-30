Глава Центра мусульман СКФО призвал жителей округа не поддаваться на провокации и заниматься своими делами

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев призвал жителей округа не поддаваться на провокации и заниматься своими делами. Об этом он заявил, комментируя беспорядки в аэропорту Махачкалы, пишет 30 октября ТАСС.

Исмаил-хаджи Бердиев назвал ситуацию «сложной и нестабильной», заявив, что ее спровоцировало «влияние извне, которому у нас поддались». Он рекомендовал населению Северного Кавказа более объективно воспринимать информацию.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. По словам патриарха, он расценивает события в Уйташе «как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». Он отметил, что данный инцидент спровоцировали «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».