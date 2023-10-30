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    Глава Центра мусульман СКФО призвал жителей округа не поддаваться на провокации и заниматься своими делами

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    Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев призвал жителей округа не поддаваться на провокации и заниматься своими делами. Об этом он заявил, комментируя беспорядки в аэропорту Махачкалы, пишет 30 октября ТАСС.

    Исмаил-хаджи Бердиев назвал ситуацию «сложной и нестабильной», заявив, что ее спровоцировало «влияние извне, которому у нас поддались». Он рекомендовал населению Северного Кавказа более объективно воспринимать информацию.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. По словам патриарха, он расценивает события в Уйташе «как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». Он отметил, что данный инцидент спровоцировали «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».

    Накануне к участникам беспорядков обратился главный муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев. Он заявил, что понимает возмущение людей, но их действия не поддержал, пообещав провести беседу «с соответствующими людьми».

    Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Задержаны более 60 человек. Как заявили в пресс-службе СК РФ, в настоящее время у участников беспорядков в Дагестане проходят обыски, а сами они допрашиваются.

    Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».

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