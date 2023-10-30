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    На Суздальском проспекте нашли такси с водителем в отключке и россыпью наркотиков

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    19 комментариев

    Брошенный на газоне автомобиль такси с водителем в бессознательном состоянии нашел в ночь на 30 октября 35-летний предприниматель из Петербурга. Машина стояла Суздальском проспекте. Обеспокоенный прохожий тут же вызвал на место экстренные службы. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 октября.

    Приехавшие сотрудники полиции открыли салон и нашли в нем 29-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения. В брендированной «Шкоде» также оказалась россыпь различных наркотиков. Прямо на торпеде лежал зиплок с белым кристаллическим веществом, на водительском сиденье — блистер с рецептурным противоэпилептическим средством, которое часто употребляют зависимые. Также с коврика были изъяты бутылки серо-зеленого цвета, а из кармана левой передней двери — серо-зеленые гранулы. В сумке мужчины также лежали 10 зиплоков, в девяти был белый порошок.

    По данным «Фонтанки», машина зарегистрирована на ООО «Путевод». Компания занимается пассажирскими перевозками и сотрудничает с одним из агрегаторов такси.

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    Комментарии 19

    Гость30 Окт 2023 в 14:08
    Милая страна......
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