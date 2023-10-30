На Суздальском проспекте нашли такси с водителем в отключке и россыпью наркотиков

Брошенный на газоне автомобиль такси с водителем в бессознательном состоянии нашел в ночь на 30 октября 35-летний предприниматель из Петербурга. Машина стояла Суздальском проспекте. Обеспокоенный прохожий тут же вызвал на место экстренные службы. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 октября.



Приехавшие сотрудники полиции открыли салон и нашли в нем 29-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения. В брендированной «Шкоде» также оказалась россыпь различных наркотиков. Прямо на торпеде лежал зиплок с белым кристаллическим веществом, на водительском сиденье — блистер с рецептурным противоэпилептическим средством, которое часто употребляют зависимые. Также с коврика были изъяты бутылки серо-зеленого цвета, а из кармана левой передней двери — серо-зеленые гранулы. В сумке мужчины также лежали 10 зиплоков, в девяти был белый порошок.

