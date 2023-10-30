Первые по-настоящему снежные выходные сезона навалили в Ленобласти до 15 см осадков

До Нового года еще два месяца, а зима уже подбирается. Снег в минувшие выходные выгнал на дороги Ленобласти несколько сотен уборочных машин.

За прошедшие выходные, 28–29 октября, в Ленинградской области местами выпало до 15 сантиметров снега, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. На региональных дорогах постоянно работали около 400 спецмашин дорожных служб. За субботу и воскресенье от снега и наледи очистили почти 2,5 тысячи километров дорог и обочин. Убирали первый снег с дорог и в Петербурге, пока жители лепили снеговиков на подложке из листьев.