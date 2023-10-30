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    Первые по-настоящему снежные выходные сезона навалили в Ленобласти до 15 см осадков

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    5 комментариев

    Dorogi_lo

    До Нового года еще два месяца, а зима уже подбирается. Снег в минувшие выходные выгнал на дороги Ленобласти несколько сотен уборочных машин.

    За прошедшие выходные, 28–29 октября, в Ленинградской области местами выпало до 15 сантиметров снега, рассказали в дорожном комитете Ленобласти. На региональных дорогах постоянно работали около 400 спецмашин дорожных служб. За субботу и воскресенье от снега и наледи очистили почти 2,5 тысячи километров дорог и обочин. Убирали первый снег с дорог и в Петербурге, пока жители лепили снеговиков на подложке из листьев.

    Снег во всех проявлениях, в том числе налипающий на провода, обещают Ленинградской области до среды включительно, отмечают дорожники. 1 ноября он будет с дождем. Температура воздуха будет колебаться между «минусом» и «плюсом», возможен гололед. Петербургу тоже обещают снег, в том числе мокрый. На понедельник, 30 октября, в городе объявили «желтый» уровень опасности.

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    Ленинградская областьПогодаСнегУборка дорог
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