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    В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за мокрого снега

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    Жителей и гостей Петербурга предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 30 октября. Как сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр, виной всему изморозь и гололед.

    Водителей просят проявить особую осторожность с 9:00 до 21:00 и по возможности не пользоваться автотранспортом. Риск аварий высок из-за вероятного налипания мокрого снега. Пешеходам тоже советуют быть внимательными.

    Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в последние дни октября температура воздуха в городе ожидается близкой к нулю. 30 октября возможен мокрый снег. Циклон будет смещаться южнее Санкт-Петербурга, поэтому сильного потепления не произойдет.

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