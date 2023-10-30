«Тема качалась уже давно». Глава Дагестана заявил об «упущениях в работе» правоохранителей после погрома в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что со стороны правоохранительного блока допущены в работе упущения. Об этом в понедельник, 30 октября, руководитель региона сказал в ходе пресс-подхода, передает РИА Новости.

«Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверное, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием», — сказал он.

