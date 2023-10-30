«Тема качалась уже давно». Глава Дагестана заявил об «упущениях в работе» правоохранителей после погрома в аэропорту Махачкалы

После беспорядков в аэропорту Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что со стороны правоохранительного блока допущены в работе упущения. Об этом в понедельник, 30 октября, руководитель региона сказал в ходе пресс-подхода, передает РИА Новости.
«Не мне давать оценку силовому, правоохранительному блоку, но, наверное, на мой взгляд, некоторые упущения в оперативной работе были допущены. Хотя бы по работе, связанной с информационным противодействием», — сказал он.
Меликов отметил, что «это тема качалась уже давно». Он сказал, что ответ «на определенные высказывания и комментарии должен был присутствовать». Также глава Дагестана добавил, что «заранее предвидеть поведение толпы сложно».
Вечером 29 октября толпа людей прорвалась в терминалы и на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия борта авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, чтобы, как предполагается, найти прилетевших граждан Израиля. В ходе беспорядков пострадали, по данным Минздрава республики, около 20 человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. МВД проинформировало о девяти раненых полицейских. Росавиация закрыла аэропорт сначала до 6 ноября, а затем сократила срок до 31 октября. Подробнее о протестах на Северном Кавказе читайте на «Фонтанке».