В Сибири ищут самого известного вагнеровца. Он пропал с полумиллионом на реабилитацию

Полиция Новосибирской области ищет бывшего исполнительного директора общественной организации «Силовое единство Сибири». Он представлялся главой регионального отделения ЧВК «Вагнер» и пропал с деньгами на реабилитацию раненых.

Как сообщает 28 октября издание ngs24.ru, Дмитрия Болотского не могут найти с сентября. Его подозревают в том, что он пропал с деньгами, предназначенными на лечение и реабилитацию вернувшихся с СВО добровольцев. На счету организации было 504 тыс. рублей.

Социальный проект, который он несколько месяцев громко презентовал в СМИ, на самом деле, как пишут журналисты, существовал на бумаге.