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    В Сибири ищут самого известного вагнеровца. Он пропал с полумиллионом на реабилитацию

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    Полиция Новосибирской области ищет бывшего исполнительного директора общественной организации «Силовое единство Сибири». Он представлялся главой регионального отделения ЧВК «Вагнер» и пропал с деньгами на реабилитацию раненых.

    Как сообщает 28 октября издание ngs24.ru, Дмитрия Болотского не могут найти с сентября. Его подозревают в том, что он пропал с деньгами, предназначенными на лечение и реабилитацию вернувшихся с СВО добровольцев. На счету организации было 504 тыс. рублей.

    Социальный проект, который он несколько месяцев громко презентовал в СМИ, на самом деле, как пишут журналисты, существовал на бумаге.

    Подробно о том, кто такой Болотский и чем он известен, читайте в материале.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 10

    Гость28 Окт 2023 в 17:59
    Не растерялся .
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