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    В ЮАР будут сажать в тюрьму родителей, чьи дети не ходят в школу

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    3 комментария

    Парламент ЮАР принял новый закон об образовании. Теперь родителей, чьи дети не ходят в школу, могут посадить в тюрьму на 12 месяцев, передает 27 октября ТАСС.

    Посадить могут как родителей прогульщиков, так и тех, кто вообще не записал ребенка в школу по достижении им школьного возраста. В новелле есть и гуманные статьи. Так, тот же закон полностью запрещает телесные наказания в школах. Вообще-то их отменили в ЮАР 26 лет назад, но, как сообщает местная пресса, во многих учебных заведениях традиция живет.

    Перед голосованием в парламенте сторонники нового закона в качестве аргумента приводили статистику. Согласно последним исследованиями, к возрасту 10-ти лет 8 южноафриканских школьников из 10 даже читают с большим трудом.

    В России законодателей в плане защиты детей тревожит другое — они больше беспокоятся о здоровье школьников. Так, в начале октября в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за «вовлечение детей в курение». Речь идет о вовлечении несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотиносодержащей продукции, к которым относятся и электронные сигареты.

    При этом законопроект предполагает повышенную ответственность в случае, если детей в курение вовлекают родители, педагоги или любой человек, на которого законом возложены обязанности по воспитанию ребенка. За это может грозить штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет или же арест до 6 месяцев.

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    Комментарии 3

    Гость28 Окт 2023 в 01:19
    Правильно.
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