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    Капуста в газете, а ягоды — в сахаре: как правильно хранить зимой овощи и банки с заготовками

    Несколько советов, которые помогут продлить жизнь продуктам

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    Надеемся, что этой осенью вы тоже собрали хороший урожай
    Надеемся, что этой осенью вы тоже собрали хороший урожайФото: Наталья, читательница 29.RU
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    Сезон заготовок завершился, и вероятно, даже те, кто не владеет собственным огородом, успели сделать несколько банок консерваций, заморозить ягод и овощей. Наша читательница северянка Наталья рассказывает, как она и ее знакомые из Архангельской области хранят заготовки, чтобы они не испортились за долгие месяцы.

    Садовый и лесной «урожай», как заметила я и отмечают мои знакомые, в этом году действительно порадовал. Овощи, ягоды, грибы, фрукты — изобилие этих даров природы даже заставило хозяек дополнительно приобрести консервационные банки. Год на год не приходится!

    Сейчас же пришло время сохранить всё выращенное и собранное, чтобы не только труды не пропали даром, но и для того, чтобы холодной зимой порадовать себя и семью частицей солнечного лета.

    Хранить заготовки и овощи можно несколькими способами: в квартире, холодильнике и морозильной камере, погребе. Последний есть далеко не у всех, но, как отмечают их обладатели, именно подпольное помещение практически идеально подходит для этих целей. Особенно в нем удобно оставлять на зиму свежие овощи, которые в иных, более теплых условиях не пролежат и месяца.

    Не использованную для закаток капусту в деревнях привязывают к потолку в газете
    Не использованную для закаток капусту в деревнях привязывают к потолку в газетеФото: Наталья, читательница 29.RU
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    Погреб — незаменимое в хозяйстве помещение. Там хранят, например, свежую капусту: каждый отдельный кочан заворачивается в газету или бумагу достаточно плотно и подвязывается на нитках к «потолку». Это спасает овощ от гниения и мелких грызунов, которые, к слову, у меня никогда не появлялись.

    Морковь укладывают в ящики и пересыпают сухим песком, но, к сожалению, это не всегда спасает корнеплод от быстрого увядания — качество сохранности зависит от её сорта и качества. Репчатый лук всегда все укладывали в чулки и колготки и подвешивали на верёвках (это можно делать и в квартире) — так это огородное растение хорошо проветривается и сохраняется даже до весны.

    Ягоды можно и закатать в банки в виде варенья, а можно хранить в ведрах с сахаром
    Ягоды можно и закатать в банки в виде варенья, а можно хранить в ведрах с сахаромФото: Наталья, читательница 29.RU
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    Соседка также поделилась таким секретом: лесные ягоды, такие как морошка и брусника, можно пересыпать слоями вместе с сахаром прямо в ведрах и также оставить в погребе. Они дадут сок, и останется только спуститься на несколько ступенек в подпол, чтобы приготовить к обеду пирог с ароматными и сохранившими все свои полезные свойства ягодами. Этот факт — про оставшиеся в ягодах и овощах витамины — очень важен. В тех заготовках, которые прошли консервационный процесс и могут храниться в теплой квартире, практически не осталось ничего полезного.

    Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем погреба или у вас есть большой холодильник и морозильная камера, — сохранности ваших консерваций можно только позавидовать!

    А вы в этом году наготовили таких же запасов на зиму?

    Надеемся, что этой осенью вы тоже собрали хороший урожай
    Надеемся, что этой осенью вы тоже собрали хороший урожайФото: Наталья, читательница 29.RU
    Не использованную для закаток капусту в деревнях привязывают к потолку в газете
    Не использованную для закаток капусту в деревнях привязывают к потолку в газетеФото: Наталья, читательница 29.RU
    Ягоды можно и закатать в банки в виде варенья, а можно хранить в ведрах с сахаром
    Ягоды можно и закатать в банки в виде варенья, а можно хранить в ведрах с сахаромФото: Наталья, читательница 29.RU

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Заготовки на зимуАрхангельская областьАрхангельскСоленые огурцы
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