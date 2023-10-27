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    В кино — комедия с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым о пожилом скульпторе-авантюристе

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    Фото: кадр из фильма
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    2 ноября в прокате — комедия Дмитрия Светозарова «Пять процентов». По сюжету скульптор-монументалист Николай Фомич Ферапонтов — классик соцреализма. Однако весь успех его далеко в прошлом, но жизнь в корне меняется, когда молодой искусствовед Мясоедов находит у скульптора в подсобке картины — шедевры живописи! Но не всё так просто: на авторство, успех и доход претендует не только Ферапонтов.

    Режиссер Дмитрий Светозаров лучше всего известен публике как автор сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Хроники убойного отдела». Главная роль в новом его фильме досталась Юрию Стоянову, памятному, конечно, по передаче «Городок» и недавно вновь расцветшему с «Вампирами средней полосы». Его коллега по сериалу, Дмитрий Лысенков, сыграл эксперта Мясоедова. В роли друга героя выступил Юрий Ицков («Бандитский Петербург»), а соперника Ферапонтова — Виктор Сухоруков.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    Виктор СухоруковЮрий СтояновКомедия
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