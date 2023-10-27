Инженер вакуумным компрессором отбивался от Бибы и Бобы после стрельбы на Митрофаньевском. Последствия показала полиция

Угон старенькой «Лады» в Адмиралтейском районе Петербурга начался с аварии, в которую её водитель угодил неподалёку от места работы. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 октября.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Со слов 28-летнего инженера, стрельбе на Митрофаньевском шоссе накануне утром предшествовало ДТП: в его машину сзади въехал серый «Фольксваген Туарег». Молодой человек из кроссовера предложил свои услуги по возмещению и попросил расписку. Обсуждение деталей в «Ладе» сокрушительным ударом в стекло прервал старый знакомец — 29-летний управляющий пунктом выдачи заказов в Кингисеппе.
Дальше инженера тянули из автомобиля через разбитое стекло, тягали за капюшон и стреляли из «Добрыни». В пылу схватки он, как говорит, услышал команду: «Уходим, ключи у меня».
Стрелок уехал на «Ладе», которую продавал новому владельцу в июле этого года. Устроивший аварию скрылся на «Фольксвагене», но перед этим успел получить последний «привет» от натерпевшегося инженера. Он метнул в лобовое вакуумный компрессор.
Результат броска показали в полицейском главке. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд патрульно-постовой службы остановил «Ладу» на Гранитной улице. Разбитый «Фольксваген» с надписью «Сервис Биба и Боба» росгвардейцы тормозили на пересечении шоссе Революции и Бокситогорской.
29-летний управляющий и 26-летний водитель «Фольксвагена» получили протоколы за мелкое хулиганство. В перспективе уголовное дело. По информации «Фонтанки», младший из задержанных уже привлекался за кражу в 2020 году. Он с помощью буксировочного троса увёз чужой ВАЗ стоимостью 60 тысяч рублей с улицы Салова. После возмещения ущерба и извинений автовладелец всё простил, дело было прекращено в связи с примирением сторон.