Инженер вакуумным компрессором отбивался от Бибы и Бобы после стрельбы на Митрофаньевском. Последствия показала полиция

Угон старенькой «Лады» в Адмиралтейском районе Петербурга начался с аварии, в которую её водитель угодил неподалёку от места работы. Подробности стали известны «Фонтанке» 27 октября.

Со слов 28-летнего инженера, стрельбе на Митрофаньевском шоссе накануне утром предшествовало ДТП: в его машину сзади въехал серый «Фольксваген Туарег». Молодой человек из кроссовера предложил свои услуги по возмещению и попросил расписку. Обсуждение деталей в «Ладе» сокрушительным ударом в стекло прервал старый знакомец — 29-летний управляющий пунктом выдачи заказов в Кингисеппе.

Дальше инженера тянули из автомобиля через разбитое стекло, тягали за капюшон и стреляли из «Добрыни». В пылу схватки он, как говорит, услышал команду: «Уходим, ключи у меня».

Стрелок уехал на «Ладе», которую продавал новому владельцу в июле этого года. Устроивший аварию скрылся на «Фольксвагене», но перед этим успел получить последний «привет» от натерпевшегося инженера. Он метнул в лобовое вакуумный компрессор.



Результат броска показали в полицейском главке. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, наряд патрульно-постовой службы остановил «Ладу» на Гранитной улице. Разбитый «Фольксваген» с надписью «Сервис Биба и Боба» росгвардейцы тормозили на пересечении шоссе Революции и Бокситогорской.

