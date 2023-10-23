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    Путин заявил, что о детях бойцов СВО нужно заботиться «как о своих»

    1980
    38 комментариев

    Лидер РФ Владимир Путин заявил, что к детям бойцов СВО нужно проявлять особое внимание. Об этом он сказал на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым 23 октября.

    Именно так президент отреагировал на доклад главы республики о помощи военнослужащим в зоне СВО, в том числе на создание регионального проекта «Дети героев».

    «Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — заявил Путин.

    По словам Кокова, идея нового проекта в том, что быть сыном или дочерью участника спецоперации — «это гордо, это престижно».

    Ранее стало известно, что 23 октября школьный урок «Разговоры о важном» будет посвящен работе спецназа. Авторы записали рассказы ветеранов подразделений спецназа «Альфа», «Вымпел» и «Витязь», в частности о том, как стать спецназовцами. Ролик будет показан ученикам всех классов, включая младшую школу.

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    Комментарии 38

    Гость23 Окт 2023 в 15:54
    Для детей участников СВО нужно выделить отдельные классы, а можно открыть отдельные школы, а то как в одном классе (школе) смогут сосуществовать находящиеся в привилегированного положении с бесплатным питанием и другими льготами дети участников СВО и остальные обыкновенные дети? Потом в вузы на бюджет преимущественно станут принимать детей участников СВО, потом карьера и т.д. вплоть до пенсии и погребения. Так сложится новая элита. Потом произойдет революция.
    +0−0
    dearbreader23 Окт 2023 в 15:46
    То есть, это теперь его дети? Ну, значит, я спокоен за их благополучие. Можно будет не сдавать.
    +0−0
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