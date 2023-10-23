Путин заявил, что о детях бойцов СВО нужно заботиться «как о своих»

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что к детям бойцов СВО нужно проявлять особое внимание. Об этом он сказал на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым 23 октября.
Именно так президент отреагировал на доклад главы республики о помощи военнослужащим в зоне СВО, в том числе на создание регионального проекта «Дети героев».
«Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», — заявил Путин.
По словам Кокова, идея нового проекта в том, что быть сыном или дочерью участника спецоперации — «это гордо, это престижно».
Ранее стало известно, что 23 октября школьный урок «Разговоры о важном» будет посвящен работе спецназа. Авторы записали рассказы ветеранов подразделений спецназа «Альфа», «Вымпел» и «Витязь», в частности о том, как стать спецназовцами. Ролик будет показан ученикам всех классов, включая младшую школу.