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    Спецоперация на Украине

    Российским школьникам расскажут, как стать спецназовцами: новости СВО за 22 октября

    Главное, что случилось за последние сутки

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    44 комментария
    При обстреле Курской области была повреждена ЛЭП
    При обстреле Курской области была повреждена ЛЭПФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 октября.

    Обстрел приграничного поселка

    В Курской области обстреляли поселок Теткино, там частично пропал свет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    — Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населённом пункте частично нет света. Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения. Осколками нанесён ущерб одному из домовладений. Обязательно окажем помощь в ремонте, — написал губернатор.

    На «Разговорах о важном» расскажут, как стать спецназовцем

    Завтра, 23 октября, школьный урок «Разговоры о важном» будет посвящен работе спецназа. Информация об этом опубликована на официальном сайте курса.

    Авторы записали рассказы ветеранов подразделений спецназа «Альфа», «Вымпел» и «Витязь», в частности, о том, как стать спецназовцами. Ролик будет показан ученикам всех классов, включая младшую школу.

    Презентация урока

    razgovor.edsoo.ru

    При обстреле Курской области была повреждена ЛЭП
    При обстреле Курской области была повреждена ЛЭПФото: Роман Данилкин / 63.RU

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