Маршрутка и фура столкнулись на Московском шоссе. Есть пострадавшие и пробка

Серьёзное ДТП с утра держит пробку на Московском шоссе у поворота на Красный Бор (Тосненский район Ленобласти).
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября около 8 часов на 670-м километре автодороги М-10 «Россия» в направлении Петербурга столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный автобус № 610. Пострадали два человека. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
По данным «Яндекс.Карт», пробка на трассе в сторону Ям-Ижоры и Петербурга составляет около 2 км.
«Не работает светофор уже давно. Все хотят проскочить», — пишет Алла в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».