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    Маршрутка и фура столкнулись на Московском шоссе. Есть пострадавшие и пробка

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    3 комментария

    Серьёзное ДТП с утра держит пробку на Московском шоссе у поворота на Красный Бор (Тосненский район Ленобласти).

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября около 8 часов на 670-м километре автодороги М-10 «Россия» в направлении Петербурга столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный автобус № 610. Пострадали два человека. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

    По данным «Яндекс.Карт», пробка на трассе в сторону Ям-Ижоры и Петербурга составляет около 2 км.

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    «Не работает светофор уже давно. Все хотят проскочить», — пишет Алла в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    Комментарии 3

    Гость23 Окт 2023 в 11:13
    Маршрутки не отменили?
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:04
    "пробкины " дети
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:02
    культуры не хватат!
    +0−0
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