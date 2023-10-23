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    Прием-прием. В Петербурге годовалый ребенок проглотил беспроводной наушник

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    5 комментариев

    Беспроводной наушник оказался в животе у годовалого ребенка в Красногвардейском районе Петербурга. Малыш проглотил часть гаджета, пока мама укладывала его спать. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

    Сам инцидент произошел накануне вечером на Индустриальном проспекте. Женщина положила беспроводные наушники рядом с собой, когда занималась своим сыном. В результате тот схватил один из них и засунул в рот. Когда мать хватилась, наушник был уже на пути к желудку. Ребенка направили в горбольницу.

    Стоит отметить, что беспроводные наушники случайно проглатывают не только дети, но и взрослые. К примеру, американка это сделала во сне, а гаджет продолжал работать в желудке и даже после извлечения.

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    Ребенок проглотил
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    Комментарии 5

    Пилат Понтийский23 Окт 2023 в 11:03
    Хорошо, что не подавился!!! Маме урок, ребенку здоровья!
    +1−0
    28008287023 Окт 2023 в 11:02
    в памперсе найдут ,это не смертельно ,правда некоторое время будет слушать родителей нутром
    +0−0
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