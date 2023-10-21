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    В новых регионах 720 тысяч человек получили российские права и номера без экзаменов, ТО и госпошлины

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    17 комментариев

    Госуслуги по линии Госавтоинспекции в этом году были предоставлены более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов, сообщает 21 октября «МВД Медиа».

    Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут обратиться за услугами по замене водительских удостоверений и регистрационных документов на транспортные средства с декабря 2022 года. В подразделения ГИБДД в этих регионах уже обратились более 1 миллиона заявителей, из них около 720 тысяч получили российские права и автомобильные госномера.

    До 1 января 2026 года действует особый порядок предоставления госуслуг по регистрации ТС и выдаче ВУ жителям новых регионов: им не надо проходить медосвидетельствование и сдавать экзамены по вождению, а заменить документы на машину можно без ТО и таможенных процедур.

    «Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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    Новые регионыНовые регионы РоссииГосномераВодительские праваЗамена водительских прав
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    Комментарии 17

    Гость21 Окт 2023 в 16:41
    И еще бонусом авто на выбор?
    +0−0
    27973633121 Окт 2023 в 16:36
    Законы для всех равны. Но для кого то - ровнее!!! Это вообще законно???!!! Что хочу, то и ворочу??
    +1−0
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