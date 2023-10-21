В новых регионах 720 тысяч человек получили российские права и номера без экзаменов, ТО и госпошлины

Госуслуги по линии Госавтоинспекции в этом году были предоставлены более чем 700 тысячам жителей новых российских регионов, сообщает 21 октября «МВД Медиа».



Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут обратиться за услугами по замене водительских удостоверений и регистрационных документов на транспортные средства с декабря 2022 года. В подразделения ГИБДД в этих регионах уже обратились более 1 миллиона заявителей, из них около 720 тысяч получили российские права и автомобильные госномера.

