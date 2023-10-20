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    Вместо Суровикина. Новый главком ВКС РФ — Виктор Афзалов

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    7 комментариев

    Главкомом Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает вечером 20 октября РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Последние несколько месяцев Афзалов занимал должность главкома с приставкой ВРИО. До Афзалова главкомом ВКС РФ был генерал армии Сергей Суровикин. Его официально освободили от этой должности 23 августа. Афзалов при Суровикине был начальником штаба ВКС РФ.

    Напомним, Суровикин стал главкомом ВКС в октябре 2017 года, а до этого командовал российской группировкой в Сирии. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне СВО, в январе 2023 года стал заместителем командующего.

    Суровикин долго не появлялся в публичном пространстве после ночи мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Тогда он записал видеообращение к бойцам ЧВК, призывая остановиться. Спустя несколько дней в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или под следствием из-за симпатии к ЧВК. Ранее Евгений Пригожин несколько раз позитивно отзывался о сотрудничестве «Вагнера» с Суровикиным во время СВО.

    Пресса искала Суровикина везде, вплоть до СИЗО — и нигде не могла найти.

    Однако в сентябре появились сообщения в СМИ, что Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Минобороны России. Поездку Суровикина анонимные источники связывали тогда «с возможным назначением генерала на должность, связанную с «работой в восточном направлении»».

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    Комментарии 6

    Гость20 Окт 2023 в 22:18
    А какая разница, кто именно теперь отдаст приказ Куив в лунную поверхность превратить
    +1−1
    Гость20 Окт 2023 в 22:18
    поздравляю.
    +0−0
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