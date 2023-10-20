Вместо Суровикина. Новый главком ВКС РФ — Виктор Афзалов

Главкомом Воздушно-космическими силами (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщает вечером 20 октября РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Последние несколько месяцев Афзалов занимал должность главкома с приставкой ВРИО. До Афзалова главкомом ВКС РФ был генерал армии Сергей Суровикин. Его официально освободили от этой должности 23 августа. Афзалов при Суровикине был начальником штаба ВКС РФ.



Напомним, Суровикин стал главкомом ВКС в октябре 2017 года, а до этого командовал российской группировкой в Сирии. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне СВО, в январе 2023 года стал заместителем командующего.

