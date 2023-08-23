РИА Новости: вместо Суровикина врио главкома ВКС назначен генерал Афзалов

Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России назначен начальник главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов — вместо Сергея Суровикина. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Афзалов уже занимал должность врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сказал источник.



Генерал Суровикин, как писали СМИ 22 августа, освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу». По информации РИА, он сейчас находится в краткосрочном отпуске.

Суровикин стал главкомом ВКС в октябре 2017 года, а до этого командовал российской группировкой в Сирии. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне СВО, в январе 2023 года стал заместителем командующего.

