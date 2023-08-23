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    РИА Новости: вместо Суровикина врио главкома ВКС назначен генерал Афзалов

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    Временно исполняющим обязанности главкома Воздушно-космических сил России назначен начальник главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов — вместо Сергея Суровикина. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Афзалов уже занимал должность врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

    «Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сказал источник.

    Генерал Суровикин, как писали СМИ 22 августа, освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу». По информации РИА, он сейчас находится в краткосрочном отпуске.

    Суровикин стал главкомом ВКС в октябре 2017 года, а до этого командовал российской группировкой в Сирии. В октябре 2022 года был назначен командующим группировкой сил в зоне СВО, в январе 2023 года стал заместителем командующего.

    Он не появлялся в публичном пространстве с ночи мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Тогда он записал видеообращение к бойцам ЧВК, призывая остановиться. Спустя несколько дней в СМИ появились слухи о том, что генерал может находиться под арестом или под следствием из-за симпатии к ЧВК. Ранее Евгений Пригожин несколько раз позитивно отзывался о сотрудничестве «Вагнера» с Суровикиным во время СВО.

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