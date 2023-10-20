    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd97.31eur102.63

    На конях, в машинах и возле памятника. В Дагестане прошли митинги в поддержку Палестины

    790
    14 комментариев

    В разных районах Республики Дагестан в пятницу, 20 октября, прошли акции солидарности с палестинцами, пострадавшими в результате военного конфликта с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы городской администрации Нажиюллу Абдулаева.

    «Сегодня после пятничной молитвы жители и гости города собрались с флагами Палестины возле мечети у Дылымского кольца в поддержку палестинского народа», — сообщил Нажиюлла Абдулаев.

    Автор: youtube.com/akushaliy

    «Это долг каждого мусульманина, вот здесь стоять хотя бы. Никто не говорит, что нужно туда идти. Аллах Акбар!» — заявил один из участников митинга в Хасавюрте, где, по данным telegram-каналов, со вчерашнего дня висит флаг Палестины.

    Автор: youtube.com/Dag_Ing

    После пятничной молитвы в мечети жители Дагестана отправились на автопробег с палестинскими флагами.

    t.me/dagestanRD

    В Карабудахкентском районе республики жители вышли на пробег с конями. С палестинским флагом они проехали по селам Доргели, Параул и Гелли.

    t.me/dagestanRD

    t.me/dagestanRD

    t.me/dagestanRD

    Военный палестино-израильский конфликт вспыхнул 7 октября, когда с территории сектора Газа боевики ХАМАС ворвались на юг Израиля. Как писала «Фонтанка», в плену у боевиков могут находиться около 150 израильтян. Среди есть граждане других государств, в том числе РФ.

    Ситуация обострилась 17 октября, когда в ХАМАС заявили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате атаки погиб 471 человек, еще 242 ранены. Армия Израиля опровергла запуск ракеты со своей стороны, в военном ведомстве полагают, что трагедия произошла в ходе неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ).

    На данный момент известно о 20 погибших гражданах РФ на Ближнем Востоке. Еще двое могут находиться в плену.

    *Организация признана террористической, деятельность на территории РФ запрещена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МитингПалестинаПалестино-израильский конфликт
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Sonata20 Окт 2023 в 18:38
    Эти клоуны готовы принять братьев-беженцев из палестины? Немного - пару миллионов. Поселить, одеть, обуть, дать работу. Или поорали, помолились, покатались и разошлись?
    +0−0
    Дядя Бо20 Окт 2023 в 18:34
    Пластиковыми стаканчиками в омон не бросаются? С пацифистскими плакатами не стоят? Значит ничего не нарушают.
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 18:30
    Хамаз, отомсти на нас!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close