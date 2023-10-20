На конях, в машинах и возле памятника. В Дагестане прошли митинги в поддержку Палестины

В разных районах Республики Дагестан в пятницу, 20 октября, прошли акции солидарности с палестинцами, пострадавшими в результате военного конфликта с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы городской администрации Нажиюллу Абдулаева. «Сегодня после пятничной молитвы жители и гости города собрались с флагами Палестины возле мечети у Дылымского кольца в поддержку палестинского народа», — сообщил Нажиюлла Абдулаев.

Автор: youtube.com/akushaliy

«Это долг каждого мусульманина, вот здесь стоять хотя бы. Никто не говорит, что нужно туда идти. Аллах Акбар!» — заявил один из участников митинга в Хасавюрте, где, по данным telegram-каналов, со вчерашнего дня висит флаг Палестины.



Автор: youtube.com/Dag_Ing

После пятничной молитвы в мечети жители Дагестана отправились на автопробег с палестинскими флагами.

В Карабудахкентском районе республики жители вышли на пробег с конями. С палестинским флагом они проехали по селам Доргели, Параул и Гелли.

Военный палестино-израильский конфликт вспыхнул 7 октября, когда с территории сектора Газа боевики ХАМАС ворвались на юг Израиля. Как писала «Фонтанка», в плену у боевиков могут находиться около 150 израильтян. Среди есть граждане других государств, в том числе РФ.



Ситуация обострилась 17 октября, когда в ХАМАС заявили о ракетном ударе по больнице в секторе Газа. По данным палестинских властей, в результате атаки погиб 471 человек, еще 242 ранены. Армия Израиля опровергла запуск ракеты со своей стороны, в военном ведомстве полагают, что трагедия произошла в ходе неудачного запуска ракеты террористами из «Исламского джихада»* (организация запрещена в РФ). На данный момент известно о 20 погибших гражданах РФ на Ближнем Востоке. Еще двое могут находиться в плену.