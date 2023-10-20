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    Число погибших в Израиле граждан РФ с начала конфликта возросло до 20

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    30 комментариев

    Количество погибших россиян после обострения палестино-израильского конфликта возросло до 20. Семь человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российского посла в Израиле Анатолия Викторова.

    «На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации», — заявил Антон Викторов, уточнив, что все погибшие были также гражданами Израиля. Он уточнил, что семь граждан РФ считаются пропавшими без вести. Еще двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа.

    Более шести тысяч обращений оставили российские граждане в посольстве РФ в Тель-Авиве начиная с 7 октября. Это 500–600 обращений в день по телефону, электронной почте. Около 300 человек попросили включить их в списки в случае эвакуации из страны.

    Днем ранее российское посольство сообщило о 19 погибших в ходе палестино-израильского конфликта.

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    Комментарии 30

    Гость20 Окт 2023 в 16:46
    Так это предатели России
    +0−0
    AndrewBarsik20 Окт 2023 в 16:44
    Возмущает молчание Путина. Что сделано, чтобы освободить российских граждан, взятых в заложники хамасом? Как будет осуществлено суровое и справедливое возмездие террористам хамаса, убившим 20 российских граждан? Почему Бастрыкин до сих пор не возбудил уголовное дело по захвату заложников? Или все продались за шаверму?
    +0−0
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