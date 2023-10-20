Число погибших в Израиле граждан РФ с начала конфликта возросло до 20

Количество погибших россиян после обострения палестино-израильского конфликта возросло до 20. Семь человек числятся пропавшими без вести, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российского посла в Израиле Анатолия Викторова.



«На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации», — заявил Антон Викторов, уточнив, что все погибшие были также гражданами Израиля. Он уточнил, что семь граждан РФ считаются пропавшими без вести. Еще двое россиян оказались в заложниках в секторе Газа.

Более шести тысяч обращений оставили российские граждане в посольстве РФ в Тель-Авиве начиная с 7 октября. Это 500–600 обращений в день по телефону, электронной почте. Около 300 человек попросили включить их в списки в случае эвакуации из страны.