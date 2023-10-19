Посольство: число погибших в Израиле россиян выросло до девятнадцати

Число россиян, погибших в Израиле с начала войны еврейского государства с ХАМАС, достигло 19 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

«19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сообщили госагентству ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Израиле, уточнив, что это данные по состоянию на полдень 19 октября.

Консульский отдел посольства поддерживает контакт с родственниками погибших и занимается выяснением всех обстоятельств, уточнили в диппредставительстве.

Согласно сведениям граждан, обратившихся в посольство, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. Ранее была информация о 16 погибших и 9 пропавших без вести гражданах РФ.