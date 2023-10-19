Посольство: число погибших в Израиле россиян выросло до девятнадцати

Число россиян, погибших в Израиле с начала войны еврейского государства с ХАМАС, достигло 19 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
«19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими», — сообщили госагентству ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Израиле, уточнив, что это данные по состоянию на полдень 19 октября.
Консульский отдел посольства поддерживает контакт с родственниками погибших и занимается выяснением всех обстоятельств, уточнили в диппредставительстве.
Согласно сведениям граждан, обратившихся в посольство, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. Ранее была информация о 16 погибших и 9 пропавших без вести гражданах РФ.
По информации, полученной от израильских властей, как минимум два человека с российско-израильским гражданством находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, уточняет ТАСС.
Палестино-израильской конфликт вспыхнул 7 октября, когда военная группировка ХАМАС прорвалась через границу из сектора Газа на территорию Израиля. Нападение сопровождалось ракетными ударами, в том числе по Тель-Авиву, вторжением в населенные пункты на юге страны, включая атаку на музыкальный фестиваль в кибуце (коммуне) Реим, а также захватом заложников, среди которых — граждане России. В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, количество палестинцев, погибших в результате крупнейшего за 50 лет военного столкновения в этом регионе, превысило 3,5 тысячи человек, сообщает «Интерфакс». Со стороны Израиля число жертв достигло тысячу человек, пишет РИА Новости.