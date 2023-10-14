Посольство: Число погибших россиян в Израиле после атаки ХАМАС возросло до 16

Число погибших россиян в Израиле после атаки ХАМАС возросло до 16. Об этом 14 октября пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести. Как минимум один россиянин, предварительно, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.

Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил, что в плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц. ХАМАС заявлял, что среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

Власти Египта накануне заявили, что готовы помочь в эвакуации россиян из сектора Газа. По данным посольства РФ в Каире, в Газе находятся «сотни российских граждан» и граждан других стран СНГ. Россия сейчас плотно работает с властями Египта «для организации эвакуации соотечественников».