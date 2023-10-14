RT: Египет готов помочь эвакуировать граждан России из сектора Газа. Их сотни

Власти Египта готовы помочь в эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Об этом он рассказал вечером 13 октября в интервью телеканалу RT.
Посол подтвердил, что в Газе находятся «сотни российских граждан» и граждан других стран СНГ. Россия сейчас плотно работает с властями Египта «для организации эвакуации соотечественников», заявил Борисенко.
«Египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей», — сказал посол России в Египте.
В то же время, Борисенко отметил, что на данный момент никакого «коридора безопасности» из Газы не существует. Его создание «полностью зависит от израильской армии», подчеркнул посол.
Напомним, 13 октября пехота и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения «локальных рейдов».
Война в Израиле началась после ракетного удара палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по израильским городам и военным объектам в субботу, 7 октября. За неделю погибло более 1,8 тыс. палестинцев, ранено свыше 7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.
На момент публикации официально подтверждена гибель четырех граждан России в зоне конфликта. 12 россиян — в списках пропавших без вести.