RT: Египет готов помочь эвакуировать граждан России из сектора Газа. Их сотни

Власти Египта готовы помочь в эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Об этом он рассказал вечером 13 октября в интервью телеканалу RT.



Посол подтвердил, что в Газе находятся «сотни российских граждан» и граждан других стран СНГ. Россия сейчас плотно работает с властями Египта «для организации эвакуации соотечественников», заявил Борисенко.



«Египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей», — сказал посол России в Египте.

