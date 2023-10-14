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    RT: Египет готов помочь эвакуировать граждан России из сектора Газа. Их сотни

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    18 комментариев

    Власти Египта готовы помочь в эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Об этом он рассказал вечером 13 октября в интервью телеканалу RT.

    Посол подтвердил, что в Газе находятся «сотни российских граждан» и граждан других стран СНГ. Россия сейчас плотно работает с властями Египта «для организации эвакуации соотечественников», заявил Борисенко.

    «Египетские власти готовы нам помогать, заявили об этом и реально проводят подготовку к тому, чтобы осуществить вывоз наших людей», — сказал посол России в Египте.

    В то же время, Борисенко отметил, что на данный момент никакого «коридора безопасности» из Газы не существует. Его создание «полностью зависит от израильской армии», подчеркнул посол.

    Напомним, 13 октября пехота и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения «локальных рейдов».

    Война в Израиле началась после ракетного удара палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по израильским городам и военным объектам в субботу, 7 октября. За неделю погибло более 1,8 тыс. палестинцев, ранено свыше 7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.

    На момент публикации официально подтверждена гибель четырех граждан России в зоне конфликта. 12 россиян — в списках пропавших без вести.

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    Комментарии 18

    Гость14 Окт 2023 в 01:05
    Там берёзки не растут.
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