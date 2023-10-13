Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа

ЦАХАЛ проводит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, сообщает вечером 13 октября Армия обороны Израиля. Подробности обещают позже.



Что стоит за этими словами — можно предположить по материалам канала Fox News. Он сообщает, что подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения «локальных рейдов». Впрочем, корреспондент канала уточняет, что этот шаг «не является началом наземной операции Израиля в Газе».



Напомним, война в Израиле началась после ракетного удара палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по израильским городам и военным объектам. К 13 октября погибло более 1,8 тыс. палестинцев, ранено свыше 7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения — статистика по данным ТАСС.

