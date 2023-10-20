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    В «Приюте комедианта» Александр Баргман поставил «Бесприданницу» как драму о борьбе за свои чувства

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    28 октября в «Приюте комедианта» состоится премьера спектакля Александра Баргмана «Бесприданница» по одноименной пьесе Островского. Классический и уже много раз поставленный текст Островского почти всегда интерпретируется как драма о жертве судьбы, Баргман же ставит спектакль о человеке, который борется за свои чувства.

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Работа над Островским — это всегда мучительная прелесть. У Островского в пьесах всегда есть живая энергия, бьющаяся за жизнь духа, души, свободы. Островский чувственный, знает о любви и про любовь и пытается бороться за неё во всех своих пьесах, даже если эта любовь обречена на проигрыш», — говорит Александр Баргман о своем спектакле.

    Еще одной важной темой спектакля станет исследование противоречивой человеческой природы и того, как человек может творить самые жестокие вещи и одновременно страдать от неразделенной любви.

    Мир города Бряхимова будут создавать художник-постановщик Анвар Гумаров и художник по костюмам Елена Жукова.

    Составы артистов на каждый показ можно посмотреть в группе театра во «ВКонтакте».

    16+

    Полина Никитина

    Фото: предоставлено организаторами

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