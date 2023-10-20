    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    765мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.31eur102.63

    Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на ночь

    490
    3 комментария

    Работы по строительству Витебской развязки в ночь с 21 на 22 октября перекроют один из съездов на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга с Благодатной улицей.

    С 23:00 21 октября до 6:00 22 октября будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в южном направлении, сообщает 20 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят проявлять особое внимание.

    Также напомним, что с 0:00 до 5:00 21 октября будет закрыт проезд по участку ЗСД от набережной Макарова до набережной Екатерингофки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 16:15
    Да хоть навсегда!
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 16:15
    ЗСД пользуются только олени!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close