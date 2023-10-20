Въезд на ЗСД с Благодатной улицы закроют на ночь

Работы по строительству Витебской развязки в ночь с 21 на 22 октября перекроют один из съездов на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга с Благодатной улицей.



С 23:00 21 октября до 6:00 22 октября будет закрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в южном направлении, сообщает 20 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят проявлять особое внимание.