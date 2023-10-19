Участок ЗСД от набережной Макарова до набережной Екатерингофки закроют на ночь

Строительство развязки на несколько часов перекроет движение по Западному скоростному диаметру Петербурга в ночь на субботу, 21 октября. Транспорт остановят только в южном направлении.



С 0:00 до 5:00 21 октября будет полностью закрыт проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной Екатерингофки, сообщает 19 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». В рамках строительства Шкиперской развязки на Васильевском острове будут монтировать рамную конструкцию над основным ходом магистрали.