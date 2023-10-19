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    Участок ЗСД от набережной Макарова до набережной Екатерингофки закроют на ночь

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    1 комментарий

    Строительство развязки на несколько часов перекроет движение по Западному скоростному диаметру Петербурга в ночь на субботу, 21 октября. Транспорт остановят только в южном направлении.

    С 0:00 до 5:00 21 октября будет полностью закрыт проезд по ЗCД от набережной Макарова до набережной Екатерингофки, сообщает 19 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». В рамках строительства Шкиперской развязки на Васильевском острове будут монтировать рамную конструкцию над основным ходом магистрали.

    Движение по ЗСД в направлении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова при этом будет осуществляться в обычном режиме.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    mol4un19 Окт 2023 в 13:00
    Так в какую сторону будет открыто, а в какую закрыто?
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