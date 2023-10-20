В Нижегородской области мужчина убил друга, уронив случайно гирю ему на голову

В Нижегородской области осудили мужчину на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю. Он случайно уронил ему на голову гирю весом 16 килограммов. Об в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой Семеновский районный суд.
Как установил суд, в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого. Он выполнял упражнение «жим гири стоя» и удерживал ее вверх дном за ручку.
Во время очередного поднятия мужчина по неосторожности уронил гирю на голову другу, который подсчитывал количество поднятий. Через неделю потерпевший скончался в больнице.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также суд постановил взыскать в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.