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    В Нижегородской области мужчина убил друга, уронив случайно гирю ему на голову

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    3 комментария

    В Нижегородской области осудили мужчину на полтора года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности приятелю. Он случайно уронил ему на голову гирю весом 16 килограммов. Об в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой Семеновский районный суд.

    Как установил суд, в начале июля 2022 года подсудимый распивал спиртные напитки с потерпевшим в доме общего знакомого. Он выполнял упражнение «жим гири стоя» и удерживал ее вверх дном за ручку.

    Во время очередного поднятия мужчина по неосторожности уронил гирю на голову другу, который подсчитывал количество поднятий. Через неделю потерпевший скончался в больнице.

    Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также суд постановил взыскать в пользу сестры погибшего 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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    СудНижегородская областьГири
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    Комментарии 3

    Гость20 Окт 2023 в 12:57
    400 тысяч рублей это 4 тысячи долларов США - цена 2 айфонов. Недорого.
    +0−0
    Cashmare20 Окт 2023 в 12:54
    да, литрбол - очень травмоопасный вид спорта
    +0−0
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