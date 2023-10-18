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    Загадочный затор вокруг Комендантской площади все еще парализует движение на севере Петербурга

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    3 комментария

    Водители на севере Петербурга по-прежнему страдают в гигантской пробке вокруг Комендантской площади. «Фонтанка» рассказывала о транспортном коллапсе вокруг станции метро «Комендантский проспект» час назад — и с тех пор лучше не стало.

    Практически «мертвая» пробка сформировалась на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей примерно к 19:30 18 октября.

    «На Комендантской площади транспортный коллапс. Все стоят. Уже больше часа. Люди идут от метро пешком до самого конца Комендантского», — писали читатели около 20:00.

    А вот эти кадры сняты в 20:47.

    читатель «Фонтанки»

    «Вся Комендантская площадь забита автобусами. Движения вообще нет. Где все лазурные? Ищите их на Комендантском», — пишет автор.

    Также читатели «Фонтанки» сообщают, что практически остановлено движение трамваев.

    Однозначного объяснения транспортной ситуации на Комендантской площади нет. Можно предположить, что затор вызван большим количеством аварий на прилегающих улицах. На момент публикации, по данным сервиса «Яндекс-Навигатор», можно насчитать в этом районе по крайней мере 6 ДТП. Впрочем, они могут быть и не причиной, а следствием пробки.

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    Как сообщили вечером 18 октября в ГКУ «Организатор перевозок», в связи с транспортным затором на Комендантской площади автобусные маршруты № 76, 112, 126, 127, 134А, 134Б, 135, 170, 171, 172, 180, 182, 194, 221, 223, 235, 258 и 279, трамвайные маршруты № 47 и 55 и троллейбусные маршруты № 2, 23, 25 и 50 следуют с задержками от 40 минут. Время в пути увеличено.

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    Пробка
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    Комментарии 3

    Гость18 Окт 2023 в 21:36
    Да надо уже остановить строительство и перенаселенность,но из кремля толкают"давай давай строй"
    +0−1
    Гость18 Окт 2023 в 21:30
    Это все из-за самокатов!
    +0−1
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