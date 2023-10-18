Загадочный затор вокруг Комендантской площади все еще парализует движение на севере Петербурга

Водители на севере Петербурга по-прежнему страдают в гигантской пробке вокруг Комендантской площади. «Фонтанка» рассказывала о транспортном коллапсе вокруг станции метро «Комендантский проспект» час назад — и с тех пор лучше не стало.



Практически «мертвая» пробка сформировалась на улице Уточкина, Гаккелевской улице, Богатырском проспекте и проспекте Испытателей примерно к 19:30 18 октября.



«На Комендантской площади транспортный коллапс. Все стоят. Уже больше часа. Люди идут от метро пешком до самого конца Комендантского», — писали читатели около 20:00.

