Помидоры, курица и яйца продолжают дорожать. Годовая инфляция в России выросла до 6,4%

За период с 10 по 16 октября цены в России выросли на 0,15% после 0,24% неделей ранее. Годовая инфляция составила 6,38%. Это следует из опубликованного 18 октября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата.
Продовольственные товары за указанную неделю подорожали на 0,36%. В частности, помидоры выросли в цене на 5,5%, бананы — на 1,3%, репчатый лук — на 0,9%. В то же время подешевели морковь и яблоки — на 1,8%, капуста — на 1,5%, картофель — на 1,3%. Замедлился рост цен на курицу и яйца — до 0,9% и 3% за неделю соответственно.
Среди непродовольственных товаров в целом рост цен замедлился до 0,06%, однако телевизоры подорожали на 1,2%, а электропылесосы — на 1,11%, что заметно больше, чем неделей ранее.
Услуги, наоборот, стали дешевле на те же самые 0,06%. В Минэке это связывают со снижением стоимости авиабилетов на внутренние рейсы (на 4,17%). Хотя за ту же неделю тарифы на проезд в метро выросли больше на 6,7%.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что за сентябрь в России одни только помидоры подорожали на 21,7%. Почему этой осенью так сильно растут цены на овощи, читайте здесь.