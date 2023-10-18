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    Помидоры, курица и яйца продолжают дорожать. Годовая инфляция в России выросла до 6,4%

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    22 комментария

    За период с 10 по 16 октября цены в России выросли на 0,15% после 0,24% неделей ранее. Годовая инфляция составила 6,38%. Это следует из опубликованного 18 октября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата.

    Продовольственные товары за указанную неделю подорожали на 0,36%. В частности, помидоры выросли в цене на 5,5%, бананы — на 1,3%, репчатый лук — на 0,9%. В то же время подешевели морковь и яблоки — на 1,8%, капуста — на 1,5%, картофель — на 1,3%. Замедлился рост цен на курицу и яйца — до 0,9% и 3% за неделю соответственно.

    Среди непродовольственных товаров в целом рост цен замедлился до 0,06%, однако телевизоры подорожали на 1,2%, а электропылесосы — на 1,11%, что заметно больше, чем неделей ранее.

    Услуги, наоборот, стали дешевле на те же самые 0,06%. В Минэке это связывают со снижением стоимости авиабилетов на внутренние рейсы (на 4,17%). Хотя за ту же неделю тарифы на проезд в метро выросли больше на 6,7%.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что за сентябрь в России одни только помидоры подорожали на 21,7%. Почему этой осенью так сильно растут цены на овощи, читайте здесь.

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    Комментарии 22

    _ixform18 Окт 2023 в 21:11
    да, пора менять работу
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 21:09
    значит новыя квартиры подешевели!
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 20:57
    Предсказывали годовую инфляцию в 3,8%, и на основании этой цифры провели индексацию пенсий для пенсионеров и инвалидов. С оговоркой, что эти расчёты выше предудущих, годом раньше.
    Я всегда верил На...биулиной и её кабинету министров по финансам.
    Но тем ни менее, советовал индексировать на пять пунктов выше, чтобы не вызвать недовольства со стороны малоимущего населения полижолого и пенсионного возраста с инвалидами. С целью достижения положительных показателей предстоящих выборов.
    А ведь год ещё не закончился. И думается, что даже на пять пунктов выше одноразовой индексации пенсий в год, при таких темпах недельной инфляции, не смогут компенсировать годовую инфляцию.
    Соответственно результаты предстоящих выборов будут ожидаемыми.
    Только кто возьмётся руководить страной с пустым и к тому с долгами ПФР?
    Вот в чём вопрос.
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