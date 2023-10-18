Помидоры, курица и яйца продолжают дорожать. Годовая инфляция в России выросла до 6,4%

За период с 10 по 16 октября цены в России выросли на 0,15% после 0,24% неделей ранее. Годовая инфляция составила 6,38%. Это следует из опубликованного 18 октября обзора Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации и данных Росстата.



Продовольственные товары за указанную неделю подорожали на 0,36%. В частности, помидоры выросли в цене на 5,5%, бананы — на 1,3%, репчатый лук — на 0,9%. В то же время подешевели морковь и яблоки — на 1,8%, капуста — на 1,5%, картофель — на 1,3%. Замедлился рост цен на курицу и яйца — до 0,9% и 3% за неделю соответственно.